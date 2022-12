Cinéma : Carte Blanche #2 à Niki Lindroth von Bahr Institut suédois, 12 janvier 2023, .

Cinéma : Carte Blanche #2 à Niki Lindroth von Bahr Jeudi 12 janvier 2023, 19h30 Institut suédois

À l'occasion de l'exposition « Les fables de Niki Lindroth von Bahr », deux Cartes Blanches sont laissées à l'artiste. Elle partage des films qui l'ont inspirée ou ressemblent à son propre univers.

Pour cette seconde projection à l’Institut suédois, Niki Lindroth von Bahr présente deux films d’animation en stop-motion réalisés par le duo Marc James Roels et Emma De Swaef : le court métrage Oh Willy_… suivi du moyen métrage Ce _Magnifique Gâteau !

Les deux artistes ont reçu 80 prix pour Oh Willy…, dont le Cartoon d’Or du meilleur court métrage européen d’animation. Ils ont également été nommé aux César en 2013. Ce Magnifique Gâteau ! est leur nouvelle réalisation.

Synopsis

Oh Willy … : Face au décès de sa mère Willy se retrouve face à lui-même et à ses choix. Confus et mélancolique, il décide de s’enfuir dans la forêt. Après des débuts difficiles, il trouve protection auprès d’une grosse bête douce et poilue. (Drame, France, Belgique, Pays-Bas, 2012, VOSTFR, 17 min, tous publics).

Ce Magnifique Gâteau ! : Anthologie de la colonisation africaine à la fin du 19e siècle, le film entremêle cinq récits qui croisent où se croisent un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d’affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur. (Drame, France, Belgique, Pays-Bas, 2018, VOSTFR, 44 min, tous publics).

Les réalisateurs

Emma De Swaef est spécialisée dans le cinéma d’animation en stop-motion et dans la conception de poupées textiles. Elle signe l’un des trois chapitres du film « The House » (La Maison), produit par Netflix et dont Niki Lindroth von Bahr a réalisé un autre chapitre.

Marc James Roels est issu du cinéma de fiction « live » et a été récompensé pour ses courts métrages « Mompelaar » (2007) et « A Gentle Creature » (2010).



Film « Oh Willy… »de Emma De Swaef et Marc James Roels