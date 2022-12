Apéro philo : Imagination et réalité Institut suédois, 9 décembre 2022, .

Apéro philo : Imagination et réalité Vendredi 9 décembre, 19h00 Institut suédois

La réalité : le produit de l’imaginaire ? La philosophe Cynthia Fleury et le psychanalyste suédois Clarence Crafoord croisent leurs disciplines et échangent sur ce sujet passionnant lors d’une soirée. handicap moteur mi

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Il y a vingt ans, Cynthia Fleury consacrait un essai à la Métaphysique de l’imagination, qui intégrait les connaissances occidentales et orientales de la réalité. Comment rendre compte de la réalité sans minorer sa dimension mystérieuse ? L’imagination est-elle une faculté créatrice donnant naissance à un monde réel ou irréel ?

Ici et aujourd’hui, le travail de la philosophe rencontre les concepts psychanalytiques exposés par Clarence Crafoord : l’ontogenèse de l’être humain et la phylogenèse de son espèce, la conscience et l’inconscient, les émotions, l’« analytical third »… Il est aussi question de l’imagination comme force créatrice de la religion, de l’art, de la poésie.

Cynthia Fleury, née en 1974 à Paris, est professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et professeur associé à l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines-ParisTech). Métaphysique de l’imagination est le premier des nombreux livres qu’elle a écrits ou co-écrits depuis le début des années 2000.

Clarence Crafoord, né en 1936 à Stockholm, est psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux livres. Il fut l’un des pionniers de la nouvelle psychiatrie suédoise dans les années 1970. Il co-dirige depuis 30 ans la revue de culture et de psychanalyse suédoise Divan, qui publiera l’entretien avec Cynthia Fleury.

Événement en collaboration avec la revue Divan.



