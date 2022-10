Jazzycolors : Mattias Nilsson & Marcel Palonder Institut suédois Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jazzycolors fête sa vingtième édition ! À l’occasion de ce festival 100% jazz, l’Institut suédois reçoit les artistes Mattias Nilsson et Marcel Palonder pour un concert unique. handicap moteur mi Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris [{« link »: « https://www.ficep.info/post/marcel-palonder-mattias-nilsson »}] Depuis 2003, Jazzycolors réunit le meilleur du jazz international lors de concerts pendant tout un mois. Pour les vingt ans du festival, l’Institut suédois accueille la rencontre exceptionnelle entre Mattias Nilsson et Marcel Palonder. Avec plus d’un millier de concerts dans 32 pays à son actif, Mattias Nilsson (né en 1980) s’est imposé comme l’un des pianistes suédois les plus singuliers et renommés à travers le monde. Il puise ses influences dans le jazz, la folk et le classique, tout en intégrant le folklore scandinave et une certaine mélancolie nordique. Avec ses improvisations pleines de chaleur, il offre un paysage musical aux nuances uniques. Marcel Palonder est un incontournable de la scène musicale populaire slovaque depuis plus de trois décennies. Avec d’autres jazzmen slovaques, il crée dans les années 1990 l’un des premiers clubs de jazz postrévolutionnaires à Bratislava. En 2005, il fonde Tango Ultimo, un groupe de tango-jazz unique, avant de s’installer à Paris quelques années plus tard, où il entame de nombreuses collaborations avec des musiciens de toutes nationalités. Pendant ce temps, il multiplie aussi les concerts dans de grands festivals tels que celui de Glastonbury. En collaboration avec le FICEP (Forum des Institut Culturels Etrangers à Paris).

