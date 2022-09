Swedish Fashion Now : rencontres autour de la mode Institut suédois Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de Swedish Secrets et de la Fashion Week, deux rencontres autour de l’industrie de la mode et ses enjeux se déroulent à l’Institut suédois. handicap moteur mi Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Dans le cadre de Swedish Secrets et de la Fashion Week, deux rencontres autour de l’industrie de la mode et ses enjeux se déroulent à l’Institut suédois. Rencontre : Louise Xin Couture, Raphaël Glucksmann, Nayla Ajaltouni & Dilnur Rayhan Louise Xin Couture organise une rencontre avec la créatrice Louise Xin, le député européen Raphaël Glucksmann, Nayla Ajaltouni, du Collectif Éthique sur l’étiquette et Dilnur Rayhan, présidente de l’Institut ouïghour d’Europe, à propos de la mode, des droits de l’Homme et des changements à induire dans l’industrie de la mode. Rencontre : Business & Mode L’application Squid Business – France organise un séminaire consacré au business & à la mode.

Comment les marques de mode réagissent-elles à l’inflation galopante ? Comment font-elles face à la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et à leur propre impact environnemental ? Et comment induire une consommation durable ?

