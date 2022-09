Rencontre avec les créateurs de mode de Beckmans College of Design Stockholm Institut suédois, 1 octobre 2022, .

Entrée libre sans réservation

Les talents émergents de la prestigeuse école de mode Beckmans College of Design Stockholm, révèlent au public leurs collections de fin d’études. Ils vous attendent pour échanger sur leur travail. handicap moteur mi

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Le 1er octobre à 17h, venez échanger avec les créateurs de mode de Beckmans College of Design Stockholm, dans l’écrin-même du showroom installé dans l’Hôtel de Marle. Les diplômés de cette année en fashion design parleront des défis actuels auxquels ils ont été confrontés, et présenteront les approches constructives et expérimentales au cœur de leur travail quant à la durabilité. La rencontre se poursuivra par une nocturne festive (sur réservation).

C’est la sixième fois que les étudiants de Beckmans College of Design Stockholm organisent durant la Paris Fashion Week un showroom qui se veut plateforme d’examen des collections de fin d’études, mais aussi de lecture des portfolios des designers. En travaillant à leurs collections de fin d’études, les étudiants en mode ont suivi un processus de design complet et ont ainsi exploré toutes les facettes du métier de designer : de la recherche et de la formulation du concept à la réalisation des vêtements. Ces derniers illustrent ainsi ce qu’ils souhaitent exprimer en tant que créateurs et la manière dont ils souhaitent contribuer au monde de la mode. Leurs créations sont visibles du 29 septembre au 2 octobre à l’Institut suédois.



Alice Svensson Brostedt, Beckmans College of Design, Stockholm, photo Laris Rasidovic. D. R.; Saveja Awzel Beckmans College of Design, Stockholm, photo Mathias Nordgren D.R; Desirée Bjurinder Fritzon, photo D.R., Beckmans College of Design Stockholm.