Dans le cadre de « Swedish Secrets » et de « Swedish Fashion Now », Stockholm Fashion District présente les créations de marques distinguées par le prix Encouragement for Action. handicap moteur mi Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Le samedi 1er octobre à 16h, prenez part à une rencontre sur les innovations, le design et les initiatives remarquables avec les éminents lauréats du prix Encouragement for Action : Guringo Design Studio (lauréat 2020 pour la catégorie fashion tech) et Houdini Sportswear (lauréat 2022 pour la catégorie Fashion retail talks sustainability)! Le prix Encouragement for Action a été créé en 2018 par Stockholm Fashion District dans le but de promouvoir le développement durable dans l’industrie de la mode. En récompensant les entreprises, marques et initiatives pour leur travail, Stockholm Fashion District entend inspirer d’autres acteurs du secteur et éveiller les consciences. L’exposition « Swedish Fashion Now » rend hommage aux lauréats des années précédentes tels que Lars Wallin, Filippa K et Nudie Jeans en montrant leurs créations. Informations pratiques :

De gauche à droite : Popswap, Lars Wallin (photo Linda Broström), Guringo Designstudio et Swedish Stockings.

