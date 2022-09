Swedish Fashion Now : Creative Talk Institut suédois Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de Swedish Secrets, le mois du design à l’Institut suédois, et de la Fashion Week, Heart 17 anime une rencontre sur la créativité, la durabilité et l’espoir. handicap moteur mi Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Dans le cadre de Swedish Secrets, le mois du design à l’Institut suédois, et de la Fashion Week, Heart 17 anime une rencontre sur la créativité, la durabilité et l’espoir. Comment la créativité et l’innovation peuvent-elles contribuer au développement durable ? Cette rencontre pluridisciplinaire réunit la business activist Anna Ryott, le consultant en mode et lifestyle Jörgen Andersson, la créatrice de mode multiprimée Selam Fessahaye et la diplômée de la Beckmans School of Design Desirée Bjurinder Fritzon.

Modératrice : Lotta Dinkelspiel, rédactrice en chef chez Squid App, une application d’actualités en continu disponible dans plus de 60 pays. La rencontre se poursuit par un verre de l’amitié dans le jardin. Heart 17 est une initiative qui rassemble les jeunes, les marques, les artistes, les créateurs et les scientifiques autour de projets créatifs et innovants pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable adoptés par les États membres de l’ONU à l’horizon 2030.

