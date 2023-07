Visite libre de la Faculté de théologie protestante de Paris et de ses jardins Institut protestant de théologie Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre de la Faculté de théologie protestante de Paris et de ses jardins Samedi 16 septembre, 10h00 Institut protestant de théologie Entrée libre

La Faculté de théologie protestante de Paris est l’une des deux composantes de l’Institut protestant de théologie, avec la Faculté de théologie protestante de Montpellier. Elle forme les pasteurs de l’Église protestante unie de France (EPUdF), et reçoit des étudiants par le biais d’échanges multilatéraux avec d’autres universités.

Elle est un établissement privé d’enseignement supérieur qui délivre des diplômes de niveau licence, master et doctorat. L’IPT est un organisme classé EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général).

Située en plein coeur du 14e arrondissement de Paris, on y trouve un jardin qui peut également être visité.

Institut protestant de théologie 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 61 64 http://www.iptheologie.fr https://twitter.com/iptheologie [{« link »: « https://www.iptheologie.fr »}] La faculté de théologie protestante de Paris a été créée en 1877, dans le cadre de l’Université de Paris, pour remplacer la faculté de Strasbourg devenue allemande. En 1905, suite à la loi de séparation des Églises et de l’État, la faculté est devenue libre, à la charge des Églises réformées de France et de l’Église évangélique luthérienne de

France. Financé majoritairement par des contributions de l’Église protestante unie de France, l’Institut protestant de théologie est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981. L’Institut est l’outil de formation des pasteurs (appelés aussi « ministres ») de cette Église. La recherche et l’enseignement de la théologie s’organisent autour de quatre grands axes : les textes bibliques, l’histoire du christianisme, la théologie systématique et la théologie pratique. Cependant, l’enseignement à l’IPT n’est pas seulement destiné aux candidat.e.s au ministère pastoral au sein de l’EPUdF. Il s’adresse aussi à un large public : tous ceux.elles qui ont le souci d’une culture et d’une réflexion théologique, dans la liberté d’examen caractéristique du protestantisme. M6 Saint-Jacques RER B Denfert-Rochereau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© IPT