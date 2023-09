Visite libre de l’institut protestant de théologie et exposition Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Visite libre de l’institut protestant de théologie et exposition Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Visite libre de l’institut protestant de théologie et exposition Samedi 16 septembre, 09h00 Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier Gratuit. Entrée libre. Visitez librement l’institut protestant de théologie de Montpellier et découvrez l’exposision : « Bibles d’hier et d’aujourd’hui », qui concentre des bibles anciennes et contemporaines écrites dans différentes langues du monde Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier 45 avenue Villeneuve-d’Angoulême, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 06 45 73 http://www.iptheologie.fr Ancienne maison de Charles Gide transformée en 1919 en faculté. Parking. Tram lignes 2 et 4, arrêt Nouveau Saint-Roch. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Institut protestant de théologie Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Institut protestant de théologie - Faculté de Montpellier Adresse 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Institut protestant de théologie - Faculté de Montpellier Montpellier latitude longitude 43.598877;3.873866

Institut protestant de théologie - Faculté de Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/