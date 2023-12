Travailler en collectif : VOST, 10 ans d’histoire Institut pour la photographie Lille, 17 décembre 2023, Lille.

Travailler en collectif : VOST, 10 ans d’histoire Dimanche 17 décembre, 16h00 Institut pour la photographie Gratuit, sur réservations

VOST Collectif est une association créée à Arles en 2012. Elle évolue à Marseille dans les locaux de Coco Velten et à Toulouse au sein de l’Atelier Motor. Ses cinq membres développent une pratique liée à l’image : scénographie, prise de vue, post-production, ateliers pédagogiques, écriture et édition. Par une création artistique et culturelle plurielle, ils souhaitent fédérer des ensembles, des personnes, des publics, des territoires, des artistes et des idées.

« Penser et agir collectif », de Dominique Baqué est un texte réalisé à la demande du collectif VOST à l’occasion de leurs 10 ans en 2022. L’auteure et critique d’art, ayant carte blanche, y retrace l’Histoire des collectifs de photographes à travers l’Histoire de l’Art et questionne la place de l’artiste et son statut au sein de ces derniers.

Le collectif présentera le livre « Penser et agir collectif » le 17 décembre à 16H dans la bibliothèque de l’Institut pour la Photographie.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

VOSTCollectif