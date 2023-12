Derniers jours ! Les ateliers Kids INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Derniers jours ! Les ateliers Kids INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille, 17 décembre 2023, Lille. Derniers jours ! Les ateliers Kids Dimanche 17 décembre, 15h00 INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Payant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

Fin : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00 Chaque dimanche à 15H, les enfants de 6 à 13 ans sont invités, à une visite ou un atelier spécialement conçu pour eux, afin de découvrir l’univers de la photographie tout en s’amusant !

️ Dimanche 17 décembre : Atelier œil pour œil

Conçu en collaboration avec les Rencontres d’Arles et le collectif Orbe, ŒIL pour ŒIL est un atelier numérique éveillant à la lecture de l’image par l’expérimentation ludique de protocles photgraphiques. Pour sa version initiale, c’est aux écritures photographiques de Matthieu Gafsou et Charlotte Abramow que vous pouvez vous initier. INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 https://www.institut-photo.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/shop.php?event=lautomne-a-linstitut-visites-ateliers-kids&step=1&back=1 »}] GRATUIT Institut pour la photographie Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59800 Lieu INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Adresse 11, rue de Thionville, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Latitude 50.643414 Longitude 3.065568 latitude longitude 50.643414;3.065568

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/