Fin : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00 Doctorant en histoire du cinéma, Théo Esparon prépare une thèse à l’université Paris-Nanterre sur la collection d’art et les films du réalisateur austro-américain Josef von Sternberg. Il est l’auteur d’un essai intitulé L’Attrait de la fête foraine (éditions Yellow Now, 2022).

À travers divers exemples tirés du cinéma et en lien avec Attraction-Répulsion, l’installation de Claire Fasulo qui met en scène des images de foire, il échangera avec la photographe sur la fascination, entre désastre et extase, qu’exerce la fête foraine.

Une visite à deux voix est proposée le dimanche 17 décembre à 14h

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
11, rue de Thionville, 59800 Lille
Lille 59800 Vieux-Lille
Nord Hauts-de-France
03 20 88 08 33
https://www.institut-photo.com/

