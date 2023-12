Derniers jours ! Visite sensorielle des expositions de l’automne à l’Institut INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Derniers jours ! Visite sensorielle des expositions de l’automne à l’Institut INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille, 16 décembre 2023, Lille. Derniers jours ! Visite sensorielle des expositions de l’automne à l’Institut 16 et 23 décembre INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Payant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Vous pensez que la photographie n'est qu'une affaire de coup d'œil ? Tous les samedis à 17h, les visites sensorielles de l'Institut pour la photographie élargiront votre perception du médium et des espaces d'expositions à d'autres sens que la vue par des ateliers donnant une place centrale à l'ouïe, au toucher, à l'odorat et au goût.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
11, rue de Thionville, 59800 Lille
Lille 59800
Vieux-Lille
Nord
Hauts-de-France
03 20 88 08 33
https://www.institut-photo.com/

