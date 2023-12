PHOTOGRAPHIE & TRANSIDENTITÉ : Rencontre animée par Veronique Prugnaud – The Eyes Institut pour la photographie Lille, 16 décembre 2023 15:00, Lille.

PHOTOGRAPHIE & TRANSIDENTITÉ : Rencontre animée par Veronique Prugnaud – The Eyes Samedi 16 décembre, 16h00 Institut pour la photographie Gratuit, sur réservations

En prenant appui sur deux projets phares autour de la transidentité et de la photographie, Transgalatique et Casa Susanna, nous aborderons avec nos invité·es l’artiste chercheur SMITH et les commissaires d’exposition Nadège Piton et Isabelle Bonnet, la question du genre et ses mutations par le prisme de la photographie et des livres de photographie.

Cette discussion aura lieu le 16 décembre dans notre bibliothèque.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/photographie-et-transidentite?fbclid=IwAR3tSDga1Ue29HbR7Njs5NIugtQHNqPN8qnK0-nrv792Xwm96_56wT_M7GQ »}] ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Andrea Susan, Séance photo avec Lili, Wilma et des amies, Casa Susanna, Hunter, 1964-1967. Art Gallery of Ontario.