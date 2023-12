Restitution des OPENFOLIO #3 Institut pour la photographie Lille, 16 décembre 2023 12:00, Lille.

Restitution des OPENFOLIO #3 Samedi 16 décembre, 13h00 Institut pour la photographie Gratuit

Suite à un appel à candidatures, 26 photographes professionnels et amateurs de la Région Hauts-de-France et des régions belges limitrophes, ont été sélectionnés pour présenter leurs portfolio les 11 et 12 novembre derniers.

Parmi ces 26 photographes, 5 ont été sélectionnés par un jury composé d’experts internationaux, et présenteront leurs travaux le 16 décembre à partir de 13H, dans le cadre de l’automne à l’Institut.

↘︎ Les lauréat.e.s :

Jérome Coton

Isabella Hin

Christian Lafosse

Marcel Top

Leïla Pereira

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:30:00+01:00

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:30:00+01:00

Jérôme Coton, L’Horizon des Évènements, 2023. « Jean-Denis 25ans » / Scan d’après Photo argentique, Retirage avec procédé de solarisation