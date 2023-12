Rencontre avec les étudiants de l’Esä et Jean-Louis Schoellkopf Institut pour la photographie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre avec les étudiants de l’Esä et Jean-Louis Schoellkopf Institut pour la photographie Lille, 14 décembre 2023 17:00, Lille. Rencontre avec les étudiants de l’Esä et Jean-Louis Schoellkopf Jeudi 14 décembre, 18h00 Institut pour la photographie Gratuit Présentée du 7 au 24 décembre, la carte blanche confiée à l’Esä | Dunkerque-Tourcoing et au CAPV de Lille restitue le travail photographique mené par leurs étudiants, élèves et enseignants. Développée depuis 2017 sur différents sites patrimoniaux, cette recherche artistique a pris en 2022-2023 la forme d’une résidence au Familistère de Guise. L’exposition et la publication qui y est associée partagent les regards portés par les participants sur les multiples réalités inhérentes à ce site, qu’il s’agisse de l’espace, la famille, l’intimité, le travail ou l’autorité. Participant·es : Souad Amadou, Margaux Dodard, Ivanne Boucaut, Constance Grafteaux, Zoé Jarboska, Philippe Julia, Richard Kowalski, Pénélope Limoges, Gaïa Mahé, Juan Ortega Zavala, Myriam Vanderheyden Coordination et accompagnement pédagogique : Érik Chevalier, Olivier Despicht, Benoît Ménéboo, Leïla Pereira et Nathalie Poisson-Cogez Une rencontre avec les élèves et Jean-Louis Schoellkopf est prévue le jeudi 14 décembre à 18H. Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Amadou Souad – Une fête de l'enfance​

