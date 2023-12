Cet évènement est passé Derniers jours ! – L’automne à l’Institut INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Derniers jours ! – L’automne à l’Institut INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille, 14 décembre 2023, Lille. Derniers jours ! – L’automne à l’Institut 14 – 24 décembre INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Gratuit, sans condition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T19:00:00+01:00 Avant que ne démarrent les travaux de rénovation de son bâtiment, l’Institut propose sa dernière programmation de préfiguration in situ. Depuis les tirages traditionnels en passant par les photomatons, les archives, jusqu’à la projection, cette nouvelle saison, qui se distingue par la place donnée à la vidéo, explore les différentes formes du médium photographique. L’automne à l’Institut présente huit artistes contemporains qui abordent divers enjeux d’actualité. Inspirées d’histoires singulières, leurs démarches sensibles et réflexives nous ouvrent de nouvelles perspectives pour questionner collectivement notre rapport au monde, de l’intime au politique. Avec : David de Beyter, Olivier Despicht, Claire Fasulo, Bertrand Gadenne, Mohammad Hadi Rahnaward, Justine Pluvinage, Bettina Rheims, SAEIO

—

Jeudi & vendredi 14H → 19H

Samedi & dimanche 11H → 19H INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 https://www.institut-photo.com/ GRATUIT © Claire Fasulo, « Attirance-Répulsion », Lille 2021-2022 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59800 Lieu INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Adresse 11, rue de Thionville, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Latitude 50.643414 Longitude 3.065568 latitude longitude 50.643414;3.065568

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/