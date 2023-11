Atelier d’écriture avec Morgane Ortin Institut pour la photographie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Atelier d'écriture avec Morgane Ortin

Institut pour la photographie Lille, 10 décembre 2023, Lille.

Atelier d'écriture avec Morgane Ortin
Dimanche 10 décembre, 17h00
Institut pour la photographie
Payant

Dans le cadre de notre troisième Book Market, nous vous proposons un atelier d'écriture avec la fondatrice d'Amours Solitaires, Morgane Ortin. Cet atelier est accessible à partir de 14 ans.

Participez à un atelier d'écriture accessible, rythmé et très guidé qui vise à revisiter ses propres histoires d'amour par celles d'inconnu.e.s que l'on s'imagine à partir de clichés oubliés, perdus puis retrouvés !

Morgane Ortin sera en séance de dédicaces dès 16h. Amenez votre propre livre, ou achetez-en un à la librairie-boutique : quelques exemplaires seront disponibles à la vente.

Institut pour la photographie
11 rue de Thionville 59000 Lille
Lille 59021 Vieux-Lille
Nord Hauts-de-France
03 20 88 08 33

