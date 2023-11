Atelier initiation au livre d’artiste avec Sidonie Hadoux Institut pour la photographie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier initiation au livre d’artiste avec Sidonie Hadoux Institut pour la photographie Lille, 9 décembre 2023, Lille. Atelier initiation au livre d’artiste avec Sidonie Hadoux Samedi 9 décembre, 15h00 Institut pour la photographie Payant, sur inscription Dans le cadre de notre troisième Book Market, l’artiste Sidonie Hadoux sera présente à l’Institut pour animer un atelier le 9 décembre à 15H. Cet atelier est accessible aux plus de 14 ans. L’atelier est destiné à toute personne qui souhaite explorer le domaine du livre d’artiste à partir d’une matière photographique. L’atelier examinera les aspects pratiques et conceptuels de la création de livres afin de vous permettre de repartir avec une multitude d’idées et d’outils. A partir de l’observation de livres d’artiste existants, l’atelier propose de réfléchir aux différentes étapes du processus : conception, montage, importance des matériaux, etc. Ensuite, nous prendrons un temps pour que vous puissiez réfléchir à votre projet. Venez avec des photocopies de votre série ou les images avec lesquelles vous aimeriez travailler. Attention : vous ne repartirez pas avec un objet fini, mais avec un nouveau champ des possibles à explorer. Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-autour-du-livre-dartiste-avec-sidonie-hadoux »}] ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Institut pour la photographie Adresse 11 rue de Thionville 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Institut pour la photographie Lille latitude longitude 50.643438;3.065597

Institut pour la photographie Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/