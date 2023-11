Book Market #3 Institut pour la photographie Lille, 9 décembre 2023, Lille.

Book Market #3 9 et 10 décembre Institut pour la photographie Gratuit, sauf mention contraire

Le Book Market de l’Institut pour la photographie revient les 9 et 10 décembre ! Ces deux jours entièrement dédiés au livre photo vous proposent de découvrir la richesse et le dynamisme de l’édition photographique.

Cette année, douze éditeurs, issus de la scène éditoriale indépendante sont représentés : 50° NORD – 3° EST, Building Books, Classe moyenne éditions, le CRP/, Départ pour l’image, les Editions Light Motiv, Ni fait ni à faire, Nouveau Palais, Macaronibook, Palais Books, Rue du Bouquet et RVB Books.

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 9 décembre 2023

11H > 19H : Présentation et vente d’ouvrages photographiques par les éditeurs invités

15H : Atelier sur le livre d’artiste avec Sidonie Hadoux, plasticienne et réalisatrice de documentaires. Les participants sont invités à ramener leurs photos préalablement imprimées. (Tarif : 7 € Réserver)

15H : En écho à l’exposition Mohamed Bourouissa. Attracteur étrange, présentée au LaM jusqu’au 21 janvier 2024, rencontre autour du travail photographique de Mohamed Bourouissa en présence de l’artiste et de Marie-Amélie Senot, Responsable de la collection d‘art contemporain du LaM. (Gratuit, sur réservation)

17H : Lancement du n° 9 de la revue Facettes, qui examine les données et enjeux de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques et visuels, par le réseau 50° NORD – 3° EST, pôle arts visuels Hauts-de-France et territoires transfrontaliers.

Dimanche 10 décembre 2023

11H > 19H : Présentation et vente d’ouvrages photographiques par les éditeurs invités

14H : Présentation à la bibliothèque de l’ouvrage C’est quoi pour vous la photographie ? (iKi Editions) par Morgane Kieffer, photographe, qui a coréalisé l’ouvrage avec Sophie Cavaliero, autrice. Avec la collaboration de Bernard Plossu, ce livre présente, en textes et en images, les réponses de 103 photographes à la question « C’est quoi pour vous la photographie ? ».

14H : Atelier autour de la micro-édition photographique avec Les Piñatas (à partir de 10 ans). (Tarif : 5 € Réserver)

16H : Signature de livres par Morgane Ortin, fondatrice du compte @amours_solitaires et autrice de l’ouvrage éponyme, qui travaille à remettre sur le devant de la scène l’écriture thérapeutique ainsi que le genre épistolaire. Amenez votre propre livre, ou achetez-en un à la librairie-boutique : quelques exemplaires seront disponibles à la vente.

17H : Atelier d’écriture par Morgane Ortin en lien avec Tandem, la vidéo de Justine Pluvinage présentée au rez-de-chaussée de l’Institut. Rythmé et très guidé, cet atelier vise à revisiter ses propres histoires d’amour à travers celles que l’on s’imagine à partir de clichés d’inconnus, oubliés, perdus et retrouvés. (Tarif : 7 € Réserver)

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/book-market/ »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-autour-du-livre-dartiste-avec-sidonie-hadoux »}, {« link »: « https://www.musee-lam.fr/fr/mohamed-bourouissa »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-mohamed-bourouissa »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-de-micro-edition »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-decriture-avec-morgane-ortin »}] ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

Institut pour la photographie