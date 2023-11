Séance de signatures avec Jonathan Llense Institut pour la photographie Lille, 26 novembre 2023, Lille.

Photographe, Jonathan Llense pratique l’appréciation de l’imperfection et saisit sa beauté inhérente. Sa démarche, marquée par une spontanéité authentique et une préférence pour la légèreté et l’humour, manifeste une personnalité unique dans le monde de la photographie. En nous invitant à contempler des gestes et des objets du quotidien, Jonathan Llense transcende le banal pour créer des natures mortes contemporaines saisissantes.

Dans sa carrière, Jonathan a publié des livres en collaboration avec divers artistes. Aujourd’hui, son style unique et sa créativité sont largement reconnus. Dans cette présentation, Jonathan nous parlera de sa pratique artistique, de sa relation particulière avec les livres d’art en tant que créateur, et de l’impact de l’édition sur son travail.

Il sera présent à l’Institut pour une séance de signatures le 26 novembre à 16H dans la librairie.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Jonathan LLense – Fragile – 2020