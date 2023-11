Saeio : document l’œuvre, documents à l’œuvre Institut pour la photographie Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Rendez vous le 25 novembre à partir de 16h dans la bibliothèque pour une table ronde intitulée Saeio : documenter l’œuvre, documents à l’œuvre

Saeio a produit de son vivant une œuvre profuse et protéiforme, fondée dans le graffiti, elle s’est développée en vidéo, en poésie, en performance. L’expérience de chaque medium s’enrichissant mutuellement en une écriture qui ne se souciait plus de distinguer le réel du fictif. Il s’agira de discuter la manière dont le document est objet même de création dans l’œuvre de Saeio. Et comment, alors que l’artiste est aujourd’hui disparu, documenter une œuvre si riche, accrochée à la densité des villes, fondue dans la vie.

Modération : Guillaume Pellay, Editions Peinture

Intervenants : Anatole Abitbol et Alexandre Ferreira

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V'lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Alexandre Ferreira