Nord Rencontre avec Laure Tiberghien Institut pour la photographie Lille, 24 novembre 2023, Lille. Rencontre avec Laure Tiberghien Vendredi 24 novembre, 14h00 Institut pour la photographie Gratuit Rencontre avec l’artiste Laure Tiberghien à l’occasion de la parution de la première monographie de l’artiste (éditions RVB, graphisme SP Millot), animée par Nathalie Delbard et Erik Verhagen, également auteur de l’ouvrage. Rendez-vous le 24 novembre à 14H. Des exemplaires du livre seront disponibles à la vente dans notre librairie. Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Screen#16, 2019 Tirage chromogène unique, 50 x 40 cm

