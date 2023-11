Dièze en concert ! Institut pour la photographie Lille, 19 novembre 2023, Lille.

Dans le cadre de l’automne à l’Institut, venez voir ce samedi 19 novembre, à 15h et 17h, le concert de Dièze à l’Institut pour la photographie.

Dièze est le projet solo de Diego Leyder, guitariste de Fondry et de (feu) BRNS. Après deux premiers volumes sortis en autoproduction, « Hometapes #3 » constitue son premier album solo sorti en édition cassette ultra-limitée sur dear.deer.records en Belgique et Figures Libres Records en France en mai dernier.

Sur cette collection de morceaux, il peint des paysages sonores mélodiques impressionnistes et aventureux avec sa guitare et ses pédales, explorant les méandres d’arpèges délicats, les recoins de polyrythmes espiègles et les possibilités infinies de ses effets.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T15:30:00+01:00

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

