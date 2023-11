Cet évènement est passé Rencontre avec Yue Chang Institut pour la photographie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre avec Yue Chang Institut pour la photographie Lille, 18 novembre 2023, Lille. Rencontre avec Yue Chang Samedi 18 novembre, 16h00 Institut pour la photographie Gratuit Une rencontre avec Yue Cheng est prévue le 18 novembre de 16h à 18h dans la bibliothèque de l’Institut.

L’installation Fata Morgana est pensée comme un voyage, vers des territoires artificiels de différentes régions du monde. En explorant ces espaces naturels transformés en environnements synthétiques, l’installation de Yue Cheng ouvre des questionnements quant au lien que nous tissons ou défaisons à la nature, et à la manière dont notre responsabilité y est engagée. Yue Cheng est une artiste chinoise, qui vit et travaille entre la France et la Chine. Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2022, elle poursuit actuellement son parcours au Fresnoy – Studio National des Arts contemporains, tout en étant doctorante en arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal. Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/carte-blanche-a-yue-cheng/ »}] ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

