Nocturne à l’Institut Jeudi 16 novembre, 19h30 Institut pour la photographie Gratuit

Dans le cadre de notre programmation L’automne à l’Institut, nous vous proposons une nocturne le vendredi 17 novembre à partir de 19H30 !

Au programme :

Visite libre des 8 expositions et installations

Avec :

↘︎ David de Beyter, Olivier Despicht, Bertrand Gadenne, Claire Fasulo, Mohammad Hadi Rahnaward, Justine Pluvinage, Bettina Rheims, SAEIO

DJ SETS

SUPA

↘︎ Plus de dix ans que Supa (ex-SupaGroovalistic) offre à la vie lilloise une bande son originale. Un métissage de mélodies & rythmiques qui se jouent du temps et des géographies. Un groove « Global » – comme ils aiment le définir – à l’image de leurs terrains de prédilection : DJing, (web)radio, programmation, organisation de soirées & concerts, production musicale …

Margaux 59000 (Enlace Records)

↘︎ Découverte par le collectif Laisse Tomber les Filles, c’est avec des sets aux influences diverses qu’elle écume les lieux de la métropole lilloise, mais aussi avec quelques dates parisiennes remarquées, comme la CRÉOLE, ou encore avec des sets radios sur Rinse France ou Hôtel Radio Paris.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

