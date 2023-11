OPENFOLIO #3 Institut pour la photographie Lille, 11 novembre 2023, Lille.

OPENFOLIO #3 11 et 12 novembre Institut pour la photographie Gratuit

L’Institut pour la photographie propose deux journées de lectures de portfolios gratuites et ouvertes au public pour les photographes professionnels et amateurs de la Région Hauts-de-France et des régions belges limitrophes (Flandre et Wallonie) (originaires ou y résidant).

Suite à un appel à candidatures, nous proposons une lecture de portfolios gratuite à 26 candidats sélectionnés. Pendant deux jours, ils présenteront leur travail à un comité d’experts.

Rendez-vous le samedi 11 de 11H00 à 19H00 et le dimanche 12 novembre de 11h00 à 19H pour découvrir leur travail.

Institut pour la photographie 11 rue de Thionville 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 http://www.institut-photo.com http://www.facebook.com/institutphotographie;https://www.instagram.com/institutphoto/?hl=fr;https://twitter.com/InstitutPhoto ACCESSIBILITÉ PMR : OUI 10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus : arrêt Thionville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

2023-11-12T11:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

© Rossella Piccinno – En mutation – Safa et Sumia, Rester partir