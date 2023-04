LE PRINTEMPS À L’INSTITUT ! INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

LE PRINTEMPS À L’INSTITUT ! INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 7 avril 2023, Lille. LE PRINTEMPS À L’INSTITUT ! 7 avril – 18 juin INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Gratuit Dans ses espaces réaménagés, avant les travaux définitifs, l’Institut pour la photographie propose une nouvelle programmation qui invite la scène artistique contemporaine de l’Eurorégion pour une exploration de la diversité des formes de la photographie.

Cette première programmation du Printemps nous invite à découvrir huit projets inédits : du tirage à la projection, la photographie ouvre un vaste champ d’expérimentations visuelles. Associée à diverses disciplines artistiques, elle revêt ici une dimension multisensorielle. Avec :

Katrien de Blauwer, Bertrand Gadenne, Harry Gruyaert, Hideyuki Ishibashi, Hugo Clarence Janody, William Klein, Marine Leleu, Jean-Louis Schoellkopf. —

Jeudi & vendredi 13H → 19H

Samedi & dimanche 11H → 19H INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 https://www.institut-photo.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.institut-photo.com/ »}] GRATUIT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T13:00:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00 © Bertrand Gadenne, Les Papillons (1988),Installation avec projection aérienne d’une diapositive

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Adresse 11, rue de Thionville, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

LE PRINTEMPS À L’INSTITUT ! INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 2023-04-07 was last modified: by LE PRINTEMPS À L’INSTITUT ! INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 7 avril 2023 INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille lille

Lille Nord