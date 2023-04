Le printemps à l’Institut pour la photographie INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Le printemps à l’Institut pour la photographie INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 7 avril 2023, Lille. Le printemps à l’Institut pour la photographie 7 avril – 17 juin INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Entrée gratuite pour visites libres des expositions – Visites guidées et surprises payantes, sur réservation – Visites Kids gratuites sur réservation LES VISITES GUIDÉES CLASSIQUES*

Tous les vendredis à 13h et tous les samedis et dimanches à 11h30 et 17h, pendant une durée d’une heure, participez à nos visites guidées classiques avec une médiatrice qui vous présentera l’Institut et vous fera découvrir une sélection des expositions.

Payant, sur réservation LES VISITES SURPRISES*

Tous les samedis à 15h, pour une durée d’une heure, découvrez les espaces d’exposition autrement, vivez une expérience sensorielle, initiez-vous à la lecture d’images, tout est possible et surtout surprise ! Dans le cadre de la visite surprise* prévue ce samedi à 15h, rendez-vous en compagnie de l’artiste Jean-Louis Schoellkopf pour découvrir son exposition « Les travailleurs ».

Payant, sur réservation LES VISITES KIDS*

Tous les dimanches à 15h, pour une durée d’une heure, une visite-atelier pour les enfants de 6 à 12 ans uniquement est menée par notre médiatrice. Elle est composée d’un temps de visite d’une à deux expositions et d’un temps d’atelier dont le programme varie. Gratuit, sur réservation Tarifs :

5€ tarif normal

2€ pour les adhérent.e.s à la Clique, les moins de 18 ans, les étudiant.e.s, les demandeur.se.s d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux et les personnes en situation de handicap avec un.e accompagnateur.rice INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 88 08 33 https://www.institut-photo.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/les-visites-guidees-classiques-surprises-et-kids/ »}] [{« link »: « https://www.institut-photo.com/event/les-visites-guidees-classiques-surprises-et-kids/ »}] GRATUIT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T13:00:00+02:00 – 2023-04-07T14:00:00+02:00

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00 Bertrand Gadenne, Les papillons, 1988

