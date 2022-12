Journée de découverte des métiers de l’Ingénieur à Paris Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 20 février 2023, Ivry-sur-Seine.

Journée de découverte des métiers de l’Ingénieur à Paris 20 et 21 février 2023 Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris

sur inscription

L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air, de l’espace et de la mobilité durable vous propose de participer à une Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur (JDMI) dans ses locaux d’Ivry-sur-Seine.

Les lycéens à la découverte des métiers de l’ingénieur

Durant une journée d’immersion, l’IPSA invite les lycéens provenant de cursus scientifiques à découvrir la formation d’ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux sur son site d’Ivry-sur-Seine.

Pendant une journée, les lycéens se mettront aux commandes d’un simulateur de Boeing 777 avec l’association IPSA Flight, ils découvriront les mécanismes du vol à travers des maquettes animées et la propulsion des engins spatiaux ou encore la robotique. Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers d’ingénieurs, de partager avec des étudiants passionnés et de découvrir la dimension internationale que l’IPSA donne à sa formation.

AU PROGRAMME

9h45 : accueil, café et présentation de la journée

10h15 : passage par groupes sur les ateliers

découvrez le véritable cockpit d’un Boeing 777 avec le simulateur de l’association IPSA Flight,

découvrez la propulsion des engins spatiaux avec les projets de l’association étudiante AERO IPSA,

fabriquez des modèles réduits d’avion avec l’association AERO RC et faites les s’envoler dans la cour de l’IPSA,

programmez les commandes de vol d’une fusée avec l’association ISS (IPSA Space Systems).

12h15 : déjeuner convivial avec des élèves de l’IPSA et les associations étudiantes

13h30 : reprise des ateliers par groupes

15h30 : qu’est ce qu’un ingénieur ? Échange autour du métier d’ingénieur aéronautique ou spatial, la conduite de projet et la dimension internationale de cette profession, avec des élèves de 5ème année.

16h30 : fin de la journée

À propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.



