La sécurité en mouvement De la sécurité fonctionnelle du produit à la sécurité globale de l’utilisateur Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 24 novembre 2022, Ivry-sur-Seine.

Notre 5ème Journée d’Étude relative à l’ISO26262 est tournée vers l’évolution du métier du « Safety Manager ».

Notre 5ème Journée d’Étude relative à l’ISO26262 est tournée vers l’évolution du métier du « Safety Manager ». En effet, il y a 10 ans, nous avions partagé nos expériences en ce qui concerne la Sécurité Fonctionnelle en s’appuyant sur l’ISO 26262. Ce premier rendez-vous a été par ailleurs un moment très fort qui a vu la naissance de notre communauté d’experts « Safety ». Que de chemin parcouru depuis cette première rencontre…

Non seulement nous avons progressé dans la maitrise de notre référentiel, les organisations de nos entreprises ont laissé une place importante à nos activités, une expertise s’est développée et donc tout naturellement, cette cinquième journée laissera une part importante au partage de ces bonnes pratiques car il est nécessaire de toujours progresser.

Mais pas seulement… Notre métier de « Safety Manager » évolue avec soit l’extension de notre périmètre d’action ou soit l’interfaçage avec d’autres spécialistes.

Le safety manager n’est plus aujourd’hui le garant uniquement de la sécurité fonctionnelle des produits mais il est le garant de l’ensemble des exigences permettant de garantir la sécurité des biens et des personnes. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs de la route, des constructeurs et des équipementiers, il coordonne ses activités en considérant les aspects légaux, réglementaire, qualité, sécurité

fonctionnelle et cybersécurité.

La Sécurité Fonctionnelle devient plus globale car font partie maintenant du cadre de travail :

Les aspects SOTIF avec l’ISO 21448

Les aspects Cybersécurité avec l’ISO 21434 et UN R155

Les aspects « Over the Air » avec l’ISO 24089

Les “position paper” de la PFA, par exemple sur les véhicules

autonomes

Et même les aspects homologation car certains règlements imposent un « audit sécurité » où l’on parle de Safety Concept… sans pour autant citer l’ISO26262.

Il est donc important de partager dans notre communauté l’ensemble de ces aspects.



