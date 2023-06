Journée scientifique en hommage à Osman Atabek Institut Pascal Paris-Saclay – Petit Amphithéâtre Orsay, 8 septembre 2023, Orsay.

Des conférenciers invités, qui ont collaboré avec Osman, aborderont des questions d’actualité et les développements récents de la photophysique moléculaire, de la dynamique moléculaire en champ laser intense et du contrôle laser, parmi les domaines scientifiques dans lesquels Osman Atabek a contribué de façon remarquable tout au long de sa carrière.

Plus d’informations sur le site dédié :

https://osman-atabek.sciencesconf.org/

Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 30 juin.

Institut Pascal Paris-Saclay – Petit Amphithéâtre Bât. 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T09:00:00+02:00 – 2023-09-08T09:30:00+02:00

