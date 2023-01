Séance 1 : Quelles pratiques de l’avion dans le milieu académique ? Institut Pascal Paris-Saclay – Petit Amphithéâtre, 6 février 2023, Orsay.

Séance 1 : Quelles pratiques de l’avion dans le milieu académique ? Lundi 6 février, 10h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Petit Amphithéâtre

En présentiel : Entrée libre Visioconférence : pour recevoir le lien Zoom, merci de vous inscrire : centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr

Séminaire 2023 du Centre d’Alembert : “Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ?

Institut Pascal Paris-Saclay – Petit Amphithéâtre Bât. 530 – rue André Rivière – Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Intervenant :

Arnaud PASSALACQUA

Professeur à l’UPEC (École d’urbanisme de Paris), chercheur au Lab’Urba et chercheur associé au LIED.

Quelles pratiques de l’avion dans le milieu académique ?

Le cas des historiennes et historiens des mobilités face aux contradictions de leur mobilité aérienne.

La mobilité à longue distance est devenue l’une des habitudes les plus courantes du monde de la recherche, malgré les effets environnementaux et sociaux du système aérien qui la rend possible, longtemps passés sous silence. Depuis quelques années, avant la crise sanitaire, diverses dynamiques se sont engagées pour interroger cette pratique aérienne des milieux académiques. Le travail présenté ici se fondera sur l’une d’entre elles : dresser un bilan des pratiques et des façons de poser le problème au sein d’une petite communauté scientifique, celle des historiennes et historiens des mobilités à l’échelle mondiale, à partir d’un enquête menée dans ce cercle en 2019. Elle discutera des évolutions possibles que la crise sanitaire a pu apporter depuis lors. Elle insérera également la discussion dans le cadre global d’une vision d’un monde où les mobilités sont appelées à ralentir et à se relocaliser, pour rester dans un cadre environnemental et social cohérent avec les limites du monde.

Organisateur :

Julien Gargani

directeur du Centre d’Alembert



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T10:00:00+01:00

2023-02-06T12:00:00+01:00