Conférence d’alumni « Nos belles histoires », avec Bertrand Serlet Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Orsay, 12 décembre 2023, Orsay.

Conférence d’alumni « Nos belles histoires », avec Bertrand Serlet Mardi 12 décembre, 18h30 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre L’entrée est gratuite mais le nombre de places dans l’amphithéâtre étant limité, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en amont de l’événement.

En cette fin d’année 2023, l’Université Paris-Saclay a le plaisir d’inaugurer un nouveau cycle de conférences d’alumni à destination de sa communauté étudiante. « Nos belles histoires » donneront la parole à des personnalités aux parcours particulièrement inspirants. La conférence de lancement de ce nouveau cycle aura l’honneur d’accueillir l’informaticien et ingénieur logiciel renommé Bertrand Serlet, qui reviendra sur les enseignements tirés de ses mentors. Elle se déroulera le 12 décembre 2023 à 18h30 dans le Grand amphithéâtre de l’Institut Pascal, à Orsay.

Diplômé d’un master de mathématiques de l’ENS Paris-Saclay, docteur en informatique de l’Université Paris-Saclay, Bertrand Serlet a commencé sa carrière en tant que chercheur chez Inria. Expatrié aux États-Unis, il a rejoint Xerox PARC, puis les entreprises NeXT et Apple, créées par Steve Jobbs, où il a joué un rôle clé dans le développement de systèmes d’exploitation et de technologies logicielles. Il est également le cofondateur de la start-up Fungible et a récemment été vice-président software engineering chez Microsoft. Fait original des conférences de ce cycle, chacune se conçoit comme un dialogue entre une personnalité exceptionnelle issue de l’Université Paris-Saclay et un second interlocuteur ou interlocutrice, également issue de l’Université et évoluant dans un domaine ou un écosystème proche de la personnalité invitée.

Le 12 décembre prochain, Bertrand Serlet sera ainsi interviewé par Michel Safars. Diplômé d’un DUT mesures physiques de l’Université Paris-Saclay, Michel Safars est un entrepreneur et professeur en stratégie & entreprenariat à HEC Paris. Il est le fondateur de xCUB, un programme complet de création et de maturation de PME innovantes soutenu par des grandes entreprises souhaitant développer leur activité par des innovations soutenables, dont le marché a besoin et rapidement intégrables.

Venez rencontrer ces personnalités et découvrir leurs parcours à l’occasion du lancement de ce nouveau cycle de conférences ! D’autres conférences auront lieu en 2024. Laissez-vous inspirer et porter par nos belles histoires !

Informations pratiques :

Durée approximative de la conférence : 1h30

L’événement sera suivi d’un cocktail.

Stationnement disponible au parking extérieur et sous-terrain.

Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/w2nqbt »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

alumni talent