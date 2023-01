Journée annuelle de l’OI PSiNano Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

1ère journée annuelle de l'OI PSiNano et clôture du LabEx NanoSaclay
Mardi 14 février, 09h00
Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre

sur inscription

Du LabEx NanoSaclay à l'Institut des nanoSciences PSiNano, nous vous invitons à une journée de rencontre scientifique, le 14 Février 2023 à l'Institut Pascal.

Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre
Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Corbeville
Orsay 91400

Cette journée s'adresse à l'ensemble de la communauté des Nanosciences et Nanotechnologies.

Programme
9h00 Accueil

9h30 Bilan LabEx & transition PSiNano

10h00 Flagship 1

10h20 Flagship 2

10h40 Pause

11h00 2×15’ : 2 projets recherche 2021

11h30 2×15’ : 2 projet Valo 2021

12h00 Pause Déjeuner / Poster

14h00 Exposé invité

14h30 Flagship 3

14h50 Flagship 4

15h10 BrainStormNano

16h00 Conclusion et fin de la Journée Affiche de l’évènement

2023-02-14T09:00:00+01:00

2023-02-14T16:00:00+01:00

