Journée de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique Institut Pascal Orsay, 19 octobre 2023, Orsay.

Journée de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique Jeudi 19 octobre, 09h30 Institut Pascal Inscription obligatoire

C’est la troisième journée annuelle de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique de l’Université Paris-Saclay. L’Axe Astrophysique a pour but de fédérer la recherche en astrophysique dans tous les laboratoires du campus.

Déroulé de la journée :

L’essentiel de la journée sera dédié à des présentations de 15 minutes par des doctorants et post-doctorants de Paris-Saclay. Il y aura également une table ronde portant sur l’utilisation des outils de visualisation 3D pour la recherche. Finalement, des posters pourront être présentés par les étudiants débutants leur thèse.

Comité d’organisation :

Alain ABERGEL, Frédéric BOURNAUD, Sandrine COUTURIER, Frédéric GALLIANO, Thomas GAUTIER, Dimitra KOUTROUMPA, Vianney LEBOUTEILLER, Aline MEURIS, Sabrina SOCCARD, Laurent VERSTRAETE, Mathieu VINCENDON.

Contact : astro.gs.physique@universite-paris-saclay.fr

Appel à Contributions pour l’Atelier Astrophysique et Visualisation :

Face aux défis des observations toujours mieux résolues, de simulations toujours plus précises et de modèles toujours plus complexes, sommes nous prêts à appréhender cette richesse scientifique croissante ?

Cet atelier « Astrophysique & Visualisation » a pour but de discuter d’initiatives personnelles et de leur mise en pratique pour représenter des résultats au delà des figures habituelles. Nous pourrons aborder les axes suivants :

– Visualiser et étudier des données complexes (3D, multi-dimensionalité, simulations, etc.)

– Mettre en œuvre des initiatives originales (réalité virtuelle, impression 3D, etc.)

– Transmettre ces résultats en accès ouvert (incorporation dans des articles, catalogues, interfaces interactives en ligne, etc.)

– Toutes autres idées sont les bienvenues !

Cet atelier clora la journée. Vous pouvez proposer une contribution courte (3 à 5 minutes) à leila.godinaud@cea.fr, au plus tard le 9 octobre.

Informations pratiques :

Inscription gratuite, mais obligatoire (nombre de places limité).

Le déjeuner et les pauses café seront offerts aux participants.

Date limite d’inscription : lundi 9 octobre

Programme Préliminaire

Affiche

Institut Pascal 530 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91405 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:30:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

Astrophysique