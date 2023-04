Atelier Brainstorm Nano Institut Pascal, 19 juin 2023, Orsay.

Atelier Brainstorm Nano 19 – 23 juin Institut Pascal sur inscription

L’Institut des NanoSciences PSiNano, en partenariat avec le réseau C’Nano et l’Institut Pascal de Paris-Saclay, vous invite au prochain atelier de prospective « BrainStormNano ».

Lors du séminaire introductif organisé en Novembre 2022, un certain nombre de problématiques partagées et à l’interface de plusieurs disciplines ont pu être identifiées.

Nous vous proposons 2-3 jours de réflexion collective en petits groupes thématiquement définis au sein de chaque problématique (cf ci-dessous), l’objectif sera :

D’initier des discussions croisées entre chimistes/physiciens ou biologistes,

De partager ou confronter expériences et expertises de façon à lever des verrous, explorer de nouveaux développements et, in-fine

De pouvoir faire émerger des projets originaux interdisciplinaires co-construits, dont le financement pourrait être pris en charge par PSiNano.

Gestion et contrôle des interfaces (5 & 6 Juin 2023)

Référents : Ali Makky (IGPS) et Stéphane Campidelli (NIMBE).

1. Matériaux hybrides (nano/bio, organique/inorganique, héterostructures …). Comment marier le meilleur de deux mondes et aboutir éventuellement à de nouvelles propriétés ? Quelles sont les stratégies et techniques d’hybridation de matériaux ? Quels nouveaux concepts pour l’ingénierie de matériaux hybrides ?

2. Des molécules biologiques à l’assemblage bi- et tridimensionnel. Comment créer des matériaux hautement ordonnés avec des propriétés fonctionnelles, reconfigurables et éventuellement stimulables (nanomachine, nanorobot) ? Comment tirer parti des propriétés d’assemblage supramoléculaire de biomolécules (peptides, les protéines, l’ADN, l’ARN …) pour le placement et l’assemblage contrôlé de nano-objets ?

3. Quelle chimie de surface à l’échelle nano ? De l’ancrage de molécules ou de nano-objets jusqu’à la fonctionnalisation de surface, jusqu’où peut-on contrôler la chimie de surface ? Quels sont par ailleurs les moyens pour le suivi in-situ de la modification chimique d’interfaces ?

Apport des nanosciences pour l’énergie (5, 6 & 7 Juin 2023)

Référents : Vitor Brasiliense (PPSM), Bernard Bartenlian (C2N), Pierre Seneor (UMPhy), André Thiaville (LPS)

1. Processus élémentaire à l’échelle du nano-objet individuel. Comment caractériser la génération, récupération et le transfert d’énergie à l’échelle nanométrique ? Comment combiner plusieurs fonctions au sein d’un nano-objet unique ?

2. Influence de l’hétérogénéité des matériaux à l’échelle nano. Ordre ou désordre pour la gestion de l’énergie ? Quelles méthodes pour l’assemblage ou la structuration à l’échelle nano ?

3. Biomimétisme / Approche bioinspirée. Que peut-on apprendre du vivant ? Quelles sont les stratégies de gestion/optimisation de l’énergie à l’échelle nano de biosystèmes.

Instrumentation multi-échelle aux limites (6 & 7 Juin 2023)

Référents : Stéphane Kubski (SOLEIL), Alexandre Dazzi (ICP), François Marquier (LUMIN)

1. D’un instrument à l’autre. Comment caractériser un même échantillon à plusieurs échelles ou comparer plusieurs types de mesures ; comment aller du macroscopique au nanoscopique et inversement de manière fiable et reproductible ? Comment retrouver le même objet nano ou microscopique d’un instrument à un autre ? Comment aller vers des images très résolues (temps, espace) de grands volumes ?

Mots clés : imagerie corrélative, coordinate transfer, nano GPS, relocalisation, colocalisation…

2. Des opérations en temps réel. Comment caractériser la dynamique d’un objet isolé ou dans son environnement : comment voir le nano en temps réel ? Comment imager operando et in-situ ? Comment monitorer un processus dans l’instrument ?

Mots clés : temps réel, dynamique, device under test…

3. Des résultats à traiter. Comment faire des acquisitions intelligentes et agiles : comment automatiser de manière intelligente ? comment traitera-t-on les données dans le futur ? Comment gérer la volumétrie des datas ? L’instrument peut-il interpréter les résultats ?

Mots clés : big data, intelligence artificielle, algorithmique…

Participation gratuite, inscription obligatoire (nombre de places limité) : https://www.universite-paris-saclay.fr/form/brainstorm-nano

Contact : brainstormnano@universite-paris-saclay.fr

