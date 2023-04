Atelier Brainstorm Nano Institut Pascal Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Atelier Brainstorm Nano Institut Pascal, 5 juin 2023, Orsay. Atelier Brainstorm Nano 5 – 9 juin Institut Pascal sur inscription Cette action de prospective scientifique menée par PSiNano en partenariat avec le réseau C’Nano et l’Institut Pascal de Paris Saclay vise à : Explorer les évolutions thématiques possibles en nanosciences,

Rapprocher les acteurs de différentes disciplines,

Permettre l’émergence de projets de recherche interdisciplinaires de rupture. Lors du dernier séminaire, quelques thématiques partagées ont pu être dégagées, parmi lesquelles : la gestion et le contrôle des interfaces, la caractérisation multi -échelle ultime (à la fois spatiale et temporelle), les nanos pour l’énergie, les capteurs …

Trois thématiques seront approfondies lors de cet atelier dont le but est d’initier de nouvelles interactions, ou poursuivre et approfondir les discussions et aboutir à des embryons des projets. Des groupes de travail ont été créé autour de ses thématiques. Nano pour l’énergie

Référents : Pierre Seneor, André Thiaville, Vitor Brasiliense, Bernard Bartenlian

Référents : Ali Makky et Stéphane Campidelli.

*Référents : Stéphane Kubski (SOLEIL), Alexandre Dazzi, François Marquier Institut Pascal 530 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91405 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/form/brainstorm-nano »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T09:00:00+02:00 – 2023-06-05T18:00:00+02:00

2023-06-09T09:00:00+02:00 – 2023-06-09T18:00:00+02:00

Lieu Institut Pascal Adresse 530 Rue André Rivière - Orsay Ville Orsay

