Institut Ophélie Jas de Bouffan, 30 mars 2023, Aix-en-Provence .

2023-03-30 – 2023-03-30

Spectacle en syrien surtitré en français.



Palmyre, les bourreaux est le troisième volet d’une trilogie conçue à partir de récits d’anciens prisonniers et geôliers du régime syrien. Certains sont sur scène, témoins jouant leur propre rôle parmi les acteurs. Ramzi Choukair construit un dialogue entre témoignage et fiction, entre personne et personnage, victimes et bourreaux ; ensemble, ils font un théâtre intense qui raconte et convoque aussi les notions de responsabilité, de justice et de pardon.



Avec Fadwa Mahmoud, Riyad Avlar, Jamal Chkair, Samar Kokash et Saleh Katbeh.

Palmyre, les bourreaux, dernier volet d’une trilogie basée sur les témoignages d’anciens prisonniers du régime syrien, interroge les notions de pardon et de justice à travers des récits portés par des survivants et des acteurs professionnels.

