Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Lundi 6 février 2023, 14h00 Institut of Plant Science Paris Saclay (IPS2)

Découvrir des initiatives ludopédagogiques et échanger avec des collègues impliqués dans ce type d’approches, c’est ce que vous propose la Direction de l’Innovation Pédagogique lors de ce rendez-vous.

Institut of Plant Science Paris Saclay (IPS2) Bâtiment 630 – rue de Noetzlin – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

(Evénement ouvert à toutes les personnes en lien avec la pédagogie à l’Université Paris-Saclay : enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs)

La Direction de l’Innovation Pédagogique de l’Université Paris-Saclay organise le 06 février 2023 de 14h à 17h, une demi-journée consacrée à la ludopédagogie.

Ce workshop sera l’occasion de découvrir un panel d’initiatives variées répondant à des objectifs multiples. Un panorama comme toile de fond et un temps maximum consacré aux échanges pour que chacun puisse mieux cerner les enjeux de cette modalité d’apprentissage. Découvrir des initiatives, alimenter ses propres réflexions, rencontrer des collègues impliqués dans des approches ludopédagogiques sont les maîtres mots de ce rendez-vous qui se veut informel.

La ludopédagogie occupe une place croissante dans les pratiques actuelles d’enseignement. Si elle peut parfois être perçue comme un phénomène de mode, cette modalité d’apprentissage a pourtant déjà largement montré son intérêt dans l’acquisition des connaissances et des compétences.

Le terme très général de ludopédagogie regroupe en fait des pratiques très diversifiées qui peuvent être regroupées en deux grandes catégories selon l’intention pédagogique :

– Il peut s’agir de mettre en place de nouvelles modalités d’apprentissage et/ou d’évaluation en vue de contourner des difficultés rencontrées par les apprenants ou de leur proposer des activités personnalisées. Il peut ainsi s’agir de dispositifs de remédiation, d’auto-formation ou d’auto-positionnement par exemple. Dans cette catégorie, le ressort ludique est en général fortement mis en avant et on va y retrouver les jeux de société au sens large, les escape games ou un certain nombre de jeux numériques.

– Il peut s’agir de permettre à l’apprenant de tester ses connaissances et ses compétences dans des situations les plus proches possibles du monde professionnel. La dimension ludique, même si elle est présente au travers de la scénarisation, n’est alors pas le ressort recherché. Dans cette catégorie, l’immersion dans une situation réelle est la motivation principale et on y retrouve les jeux de rôles et de simulation.

L’atelier proposé est consacré à l’illustration de ces deux grandes catégories, au travers d’initiatives développées au sein de l’Université Paris-Saclay. Suivant un format volontairement court d’une demi-journée, l’objectif est de favoriser les échanges entre participants en proposant un large éventail de dispositifs ludopédagogiques.

Réservez dès maintenant votre après-midi du lundi 6 février 2023 et venez vous informer et échanger autour de cette pratique d’apprentissage en plein essor.

Programme prévisionnel (les titres et résumés seront disponibles en janvier):

– La simulation au cœur de la pédagogie

La pratique de la simulation dans l’enseignement médical : retour d’expérience par Antonia Blanié (Faculté de médecine Paris Saclay – Bicêtre).

– Quand simuler l’environnement devient la clé

Exemple d’un outil qui permet de facilement recréer des environnements immersifs : le logiciel Uptale par Marie Debacq et Benjamin Baatard (AgroParisTech).

– Un terreau fertile, des initiatives multiples

Panorama des jeux sérieux déjà développés ou en cours de développement au sein de l’Université Paris Saclay et sources de financement possibles par Lionel Husson et Romuald Drot (Direction de l’Innovation Pédagogique).

– Un centre d’expérimentation dédié

Le Centre d’Expérimentation Pédagogique de l’Institut Villebon-Charpak par Jeanne Parmentier (Centre d’Expérimentation Pédagogique).

– Quand numériser apparaît nécessaire

La Numérisation permet d’ouvrir de nouveaux horizons en termes d’essaimage d’une pratique, l’exemple d’un jeu de cartes par Valentine Duru (Centre d’Expérimentation Pédagogique) et Jonathan Piard (ENS Paris-Saclay)

– Quand s’échapper permet de se former

L’exemple d’un jeu immersif pour la formation des enseignants qui permet d’aborder un concept par un autre biais par Jeannie Bisson et Romuald Drot (Direction de l’Innovation Pédagogique)

– Quand jouer un rôle est l’objectif recherché

Le jeu de rôle dans la pratique pédagogique au travers de l’exemple du logiciel VTS Editor par Marie-Sophie Noël-Hudson (Faculté de Pharmacie Paris Saclay)

– Quand immerger rend l’enseignement plus concret

L’exemple d’un jeu sur la gestion de crise qui combine aspect ludique et transdisciplinarité par Charlotte Heinzleff (UVSQ)

– Quand mutualiser les moyens permet d’aller plus loin

Un consortium d’universités et d’acteurs territoriaux pour le développement et la diffusion de jeu vidéo éducatifs par Thomas Planques (Games for Citizens)

– discussion / table ronde

