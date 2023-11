Conférence « Les sourds au travail et au milieu d’entendants » Institut National Universitaire Champollion Albi, 22 novembre 2023, Albi.

Conférence « Les sourds au travail et au milieu d’entendants » Mercredi 22 novembre, 18h00 Institut National Universitaire Champollion Entrée libre

Elle sera animée par Sophie Dalle-Nazébi, sociologue et anthropologue, chercheure associée au LERASS, Université Toulouse III – Paul Sabatier et Jessica Dinahet, médiatrice sourde.

Cette conférence est une occasion de mieux comprendre ce que vivent les sourds au quotidien, d’améliorer les rapports entre sourds et entendants et de favoriser leur insertion dans le monde du travail.

« Il s’agit tout d’abord de casser un certain nombre de préjugés, d’idées reçues ou d’éviter de tirer des conclusions trop hâtives sur les sourds signants » explique Julien Labit, membre de la Maison des sourds à l’initiative de cette rencontre.

Amphithéâtre Michel Cohou.

Suivi d’un moment de convivialité dans le hall du bâtiment jusqu’à 21h.

Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563481717 https://www.univ-jfc.fr/ https://www.instagram.com/univ.champollion/?hl=fr;https://twitter.com/univchampollion?lang=fr;https://www.facebook.com/universite.champollion/ [{« type »: « email », « value »: « maisonsourdsalbi@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00