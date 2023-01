La Lloba, performance choré-graphique Institut National Universitaire Champollion, 6 avril 2023, Albi.

La Lloba, performance choré-graphique Jeudi 6 avril, 18h30 Institut National Universitaire Champollion

gratuit et ouvert à tous

Spectacle proposé dans le cadre de la programmation du Rendez-vous du jeudi de l’action culturelle de Champollion

Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Debout est une performance de danse et arts plastiques en prise avec le paysage. Une danseuse, Laurence Leyrolles, debout, et face à elle un artiste et sa toile, Jules Stromboni, dans cet espace accueillant et insolite, de la taille d’un salon, ou d’une mêlée de rugby. Comment donner à voir et à vivre, dans un même temps et un espace en présence, une danse in situ et le processus pictural qui en témoigne, qui dialogue avec elle, la relation entre un artiste et son modèle ?



