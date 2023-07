Visite guidée de l’INSP (ex-ENA) à Paris Institut national du service publique (INSP) Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Venez découvrir le riche passé de nos locaux parisiens !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut national du service public (INSP), ex-Ecole nationale d’administration (ENA), vous ouvre ses portes les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

Créé depuis le 1er janvier 2022, l’INSP est l’opérateur public français de référence pour le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants de l’État.

Au programme : visites guidées des locaux et échanges avec des élèves de l’INSP.

Institut national du service publique (INSP) 2 avenue de l’Observatoire 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France https://insp.gouv.fr/ Un des derniers bâtiments parisiens de style néo-mauresque (fin XIXe siècle). Subsistent de cette époque les formes architecturales des toits, des façades et des ouvrants, les fresques et mosaïques du patio intérieur avec son jardin ainsi qu’une splendide bibliothèque aux murs entièrement sculptés. Du temps où ce lieu abritait l’École coloniale, on notera douze peintures murales représentant l’outre-mer en 1912. Le bâtiment abritera par la suite l’IHEOM (Institut des Hautes Études d’Outre Mer) puis l’IIAP (l’Institut International d’Administration Publique). Enfin, c’est aujourd’hui le deuxième site de l’INSP (Institut national du service publique) avec, notamment, sa direction des relations internationales. L’édifice a été entièrement rénové. RER B Luxembourg, sortie : Rue Abbé de l’Epée

Crédit image | ©Marge Design