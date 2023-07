Visite guidée de l’INSP (ex-ENA) Institut national du service public (INSP) Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visite guidée de l’INSP (ex-ENA) 16 et 17 septembre Institut national du service public (INSP) Entrée libre

9 siècles d’histoire : venez découvrir le riche passé de La Commanderie à Strasbourg !

L’Institut national du service public (INSP), ex-Ecole nationale d’administration (ENA), vous ouvre ses portes les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 !

Marécage, couvent, hôpital, prison, grande école : la Commanderie Saint-Jean, vaste bâtiment voisin du Musée d’art moderne de Strasbourg, des Ponts couverts et du barrage Vauban, est riche de neuf siècles d’une histoire… mouvementée !

Au programme : visites guidées des locaux et échanges avec des élèves de l’INSP.

Institut national du service public (INSP) 1 rue Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 Strasbourg Strasbourg 67001 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 21 44 44 https://insp.gouv.fr https://www.linkedin.com/school/insp-institut-national-du-service-public;https://www.facebook.com/insp.gouv.fr;https://twitter.com/INSP_Fr;https://www.youtube.com/channel/UCFaF0xJcTDYgKoeP_4mK7gg Les premières constructions en pierre datent du XIIIe siècle, lorsque les moines de Saint-Augustin fondent le couvent de la Trinité. Les lieux sont ensuite confiés aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ancêtres des chevaliers de l’Ordre de Malte. En 1740, la municipalité décide d’en faire une prison. Devenue vétuste, elle est désaffectée en 1989. Les travaux de rénovation commencent après des fouilles entreprises entre 1989 et 1991 qui ont mis au jour des activités gallo-romaines. Des pilotis remontant au Moyen Âge attestent d’activités portuaires et d’échanges.

Après avoir hébergé l’École nationale d’administration (ENA) de 1992 à 2021, il est désormais le siège de l’Institut national du service public (INSP). Créé le 1er janvier 2022, l’INSP est l’opérateur public français de référence pour le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants de l’État. Tram Faubourg National (ligne B ou F). Gare centrale (ligne A, D ou C). Bus : arrêt Musée d’art moderne (ligne 4). Parking Sainte-Marguerite (7h-21h) à proximité immédiate de l’école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Institut national du service public (INSP)