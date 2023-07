Programme des conférences Institut national du patrimoine Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Programme des conférences Institut national du patrimoine Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers. Programme des conférences Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Institut national du patrimoine 14h – Apport des sciences expérimentales à la conservation préventive : la mesure de vibrations en contexte événementiel et l’analyse élémentaire appliquée aux boites Inrus.

Catherine Didelot, conservatrice-restauratrice de métal, chargée de la conservation préventive au musée des Arts décoratifs.

Sandie Le Conte, responsable du laboratoire, adjointe au directeur des études, département des restaurateurs.

Chloé Ranchoux, ingénieure d’étude au laboratoire, département des restaurateurs. 15h30 – Étude de l’impact des produits lavants des textiles patrimoniaux : approche multimodale.

Chloé Ranchoux, ingénieure d’étude au laboratoire, département des restaurateurs. 17h – L’œuvre d’Elsa Schiaparelli sous la loupe des restauratrices de textiles. Étude et conservation-restauration des costumes d’Elsa Schiaparelli conservés au musée des Arts décoratifs.

Bathilde Grenier, conservatrice-restauratrice de textiles. Institut national du patrimoine 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 44 41 16 44 http://www.inp.fr/ https://www.instagram.com/?hl=fr;https://twitter.com/Inp_patrimoine?lang=fr;https://www.facebook.com/Institutnationaldupatrimoineparis/ Manufacture des Allumettes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Institut national du patrimoine Adresse 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Institut national du patrimoine Aubervilliers

