Visite des ateliers de restauration – bibliothèque – laboratoire Institut national du patrimoine Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Visite des ateliers de restauration – bibliothèque – laboratoire Institut national du patrimoine Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers. Visite des ateliers de restauration – bibliothèque – laboratoire Samedi 16 septembre, 11h00 Institut national du patrimoine Le public est invité à visiter les ateliers de formation au métier de restaurateur du patrimoine dans les spécialités sculpture, mobilier, photographie, arts du feu, arts textiles, peinture, arts graphiques et livre. Les visiteurs auront également accès au laboratoire de recherche et à la bibliothèque.

Ils pourront visiter une exposition conçue pour eux dans laquelle figurent les meilleures oeuvres du concours d’entrée. Institut national du patrimoine 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 44 41 16 44 http://www.inp.fr/ https://www.instagram.com/?hl=fr;https://twitter.com/Inp_patrimoine?lang=fr;https://www.facebook.com/Institutnationaldupatrimoineparis/ Manufacture des Allumettes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Pierre Lemaire – atelier arts textiles Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Institut national du patrimoine Adresse 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Institut national du patrimoine Aubervilliers

Institut national du patrimoine Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/