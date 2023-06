Lancement Modes Pratiques N°5 Des nuits institut national d’histoire de l’art – Salle Vasari Paris, 8 juin 2023, Paris.

Lancement Modes Pratiques N°5 Des nuits Jeudi 8 juin, 18h00 institut national d’histoire de l’art – Salle Vasari Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un numéro qui rend compte de la place prise par le « monde de la nuit » dans la culture urbaine contemporaine dans un kaléidoscope d’époques et de personnages, de lieux et de milieux, de pratiques et d’histoires vestimentaires…

Discussion en présence de : Gabrielle Houbre, Bruna Holderbaum, Marlène Van de Casteele, Emmanuelle Fructus, Pauline Mortas, Émilie Hammen, Jeanne-Léopoldine Claustre, Yvette Néliaz (Dame pipi), Céline Mallet, Mathieu Buard, Manuel Charpy, Corinne Legoy, Patrice Verdière, Farid Chenoune, et quelques autres…

Au rendez-vous du numéro 5 : Alfred Noël, jeune kleptomane travesti qui opère la nuit, des petites mains spécialisées dans les habits de deuil, Balzac en robe de chambre, une dame pipi au Pulp, des élégantes en pyjamas à la plage, des policiers infiltrés dans un bal costumé, le costumier de la série Babylon Berlin, des noctambules en manque de fête durant la pandémie, des marcheurs de nuit sous l’oeil de photographes ambulants, des textiles scintillants, un fétichiste du bonnet de nuit, un photographe de Vogue adepte de la pénombre, des clubbers à Londres…

institut national d’histoire de l’art – Salle Vasari inha Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.modespratiques.fr/numeacutero-5.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T18:00:00+02:00 – 2023-06-08T20:00:00+02:00

2023-06-08T18:00:00+02:00 – 2023-06-08T20:00:00+02:00

mode vêtement

Modes Pratiques