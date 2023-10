L’histoire de l’architecture en revue : un dialogue Institut national d’histoire de l’art Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’histoire de l’architecture en revue : un dialogue Institut national d’histoire de l’art Paris, 14 octobre 2023, Paris. L’histoire de l’architecture en revue : un dialogue Samedi 14 octobre, 15h30 Institut national d’histoire de l’art Entrée libre Les 7e Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture se tiendront les 13 et 14 octobre, respectivement à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et à l’Institut national d’histoire de l’art.

Selon la vocation donnée à cette manifestation depuis plusieurs années, ces Rencontres visent à favoriser les échanges entre les protagonistes de l’histoire de l’architecture autour de l’actualité des réflexions en histoire de l’architecture. Programme complet des Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture INHA 2, rue Vivienne 75002 Paris [Salle René Jullian, 1er étage] 15h30 L’histoire de l’architecture en revue : un dialogue Un dialogue animé par Jean-Philippe Garric, professeur, université Paris 1, Hicsa Bulletin monumental (Société Française d’Archéologie)

Etienne Hamon, professeur, Université de Lille, rédacteur en chef Livraisons d’histoire de l’architecture

Alice Thomine ou Christian Hottin responsables [sous réserve] Institut national d’histoire de l’art 6 rue des Petits-Champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France https://www.inha.fr/fr/ [{« link »: « http://www.histoire-architecture.org/archives/4530 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

