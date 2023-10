Conférence « Architectural Culture », Alka Patel Institut national d’histoire de l’art Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Conférence « Architectural Culture », Alka Patel Samedi 14 octobre, 14h00 Institut national d’histoire de l’art Entrée libre

Les 7e Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture se tiendront les 13 et 14 octobre, respectivement à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et à l’Institut national d’histoire de l’art.

Selon la vocation donnée à cette manifestation depuis plusieurs années, ces Rencontres visent à favoriser les échanges entre les protagonistes de l’histoire de l’architecture autour de l’actualité des réflexions en histoire de l’architecture.

Programme complet des Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture

INHA 2, rue Vivienne 75002 Paris [Salle René Jullian, 1er étage]

14h Conférencière invitée

“Architectural Culture” : A Heuristic to Reclaim the Significance of Architectural History

Alka Patel, professeure en histoire de l’art, University of California, Irvine, chercheuse invitée à l’INHA

Institut national d’histoire de l’art 6 rue des Petits-Champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France https://www.inha.fr/fr/ [{« link »: « http://www.histoire-architecture.org/archives/4530 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

BnF/Gallica