6e Rencontres de l'Association d'histoire de l'architecture
Samedi 15 octobre, 09h30
Institut national d'histoire de l'art

Entrée libre

Institut national d'histoire de l'art
6 rue des Petits-Champs
75002 Paris

https://www.inha.fr/fr/ De 9h30 à 18h, se tiendront les 6e Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture. Cette manifestation vise à présenter l’actualité des réflexions en histoire de l’architecture, à favoriser les échanges entre la pluralité d’acteurs et d’institutions actifs dans ce champ disciplinaire et favoriser la diffusion des connaissances.

2022-10-15T09:30:00+02:00

